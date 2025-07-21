لؤي صلاح مدرباً جديداً لفريق الميناء

شفق نيوز/ بغداد

أعلنت إدارة نادي الميناء الرياضي، اليوم الثلاثاء، تعاقدها الرسمي مع المدرب لؤي صلاح لقيادة فريق كرة القدم في الموسم الكروي 2025-2026، خلفاً للمدرب السوري حسام السيد.

ووقّع صلاح عقداً يمتد لموسم واحد، وسط آمال بإعادة الفريق إلى سكة النتائج الإيجابية، بعد موسم صعب أنهاه في المركز السادس عشر برصيد 43 نقطة.

وكشفت إدارة النادي عن التشكيلة الكاملة للجهاز الفني المساعد، والتي ضمّت كلاً من هلكرد ملا محمد وأوس إبراهيم كمساعدين للمدرب، وعامر عبد الوهاب مدرباً لحراس المرمى، إضافة إلى محمد مصطفى إبراهيم مدرباً للياقة البدنية، بينما تولى كل من خالد حسين علاس وحسام راسم كوكز مهام تحليل الأداء.

ومن المقرر أن يباشر الجهاز الفني الجديد مهامه خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع استكمال تعاقدات اللاعبين الذين سيمثلون الفريق في الموسم القادم.