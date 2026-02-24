لؤي صلاح مدرباً جديداً لـ"النوارس".. وملعب الزوراء بديلاً لمواجهة "القيثارة"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت إدارة نادي الزوراء، يوم الثلاثاء، تعيين المدرب لؤي صلاح لقيادة الفريق خلفاً للمدرب المصري عماد النحاس، الذي تمت إقالته مؤخراً.

ومن المقرر أن يقود صلاح أول حصة تدريبية له مع الفريق مساء اليوم عند الساعة التاسعة، استعداداً لمواجهة الشرطة المقررة يوم الخميس المقبل.

كما قررت إدارة النادي نقل المباراة المؤجلة أمام الشرطة إلى ملعب الزوراء، بدلاً من ملعب الشعب، بسبب خلل في منظومة الكهرباء الخاصة بالملعب.

وقد وافق الاتحاد العراقي لكرة القدم على طلب النادي، باعتباره الجهة المستضيفة للقاء، الذي سيقام يوم الخميس عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويحتل الزوراء حالياً المركز الثامن في جدول الترتيب بعد ختام الجولة التاسعة عشرة، برصيد 31 نقطة.