لأول مرة منذ 35 عاماً.. مصارع عراقي يبلغ النزال النهائي لبطولة آسيا

شفق نيوز/ ضمِن العراق أحد الوسامين الذهبي أو الفضي في بطولة آسيا للمصارعة، عن طريق لاعب منتخب العراق بالمصارعة الرومانية سجاد علي مكسر.

وقال نائب رئيس الاتحاد، مهدي حسن إسماعيل، لوكالة شفق نيوز، إن تأهل مصارع عراقي للنزال النهائي يحدث لأول مرة بعد 35 سنة، ويعد منجزاً جديداً يضاف للمصارعة العراقية.

وأضاف إسماعيل، أن "بلوغ المصارع مكسر وزن 55 للنزال النهائي، جاء بعد فوزه على أبرز مصارعي آسيا، وهم المصارع السنغافوري والكازاخستاني والاوزبكي ليبلغ نهائي بطولة آسيا".

وإشار إلى أن "المصارع العراقي سجاد علي مكسر، سيواجه في المباراة النهائية المصارع الياباني الذي تأهل هو الآخر للنزال النهائي بعد فوزه على مصارعين آسيويين في منافسات أخرى".

وختم نائب رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة حديثه، بالقول إن "المصارع البطل سجاد مكسر، قدّم مستويات ممتازة خلال منافساته وتمكن من التفوق بجدارة ليضمن المركزين الأول أو الثاني على مستوى القارة الصفراء في وزن 55 كغم".

يذكر أن المصارع العراقي سجاد علي مكسر، حصل على الوسام النحاسي في منافسات بطولة آسيا الأخيرة التي جرت في قيرغيزستان.