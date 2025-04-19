لأول مرة.. منتخب المغرب للناشئين يتوج بلقب كأس أفريقيا

شفق نيوز/ تُوج منتخب المغرب للناشئين، يوم السبت، بلقب كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة لكرة القدم، في إنجاز تاريخي للمرة الأولى، بفوزه على مالي 4-2 بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، بعد أن أخفق الفريقان في هز الشباك على مدار أحداث اللقاء، الذي جرى على ملعب "البشير"، بمدينة المحمدية، ليتم اللجوء التي ركلات الترجيح والتي شهدت تألق الحارس شعيب بلعروش، الذي تصدى لركلتين حاسمتين.

ونجح "أسود الأطلس"، في تعويض إخفاقهم في النسخة القارية الماضية التي أقيمت في الجزائر 2023، بعدما خسر في النهائي أمام السنغال بهدفين لهدف على ملعب "نيلسون مانديلا" بالعاصمة الجزائر.

ويذكر أن المنتخب المغربي نجح في بلوغ المباراة النهائية بعد الإطاحة بمنتخب كوت ديفوار في نصف النهائي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بدون أهداف، فيما تجاوزت مالي بوركينا فاسو بهدفين دون رد.

وذهب المركز الثالث في البطولة إلى المنتخب الإيفواري، الذي تغلب، أمس الجمعة، على نظيره منتخب بوركينافاسو بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.