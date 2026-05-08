لأول مرة.. منتخب العراق لكرة الصالات يتقدم إلى المركز 24 عالمياً

شفق نيوز- بغداد

أكد المنسق الإعلامي لاتحاد كرة الصالات عدي صبار، يوم الجمعة، أن منتخب العراق في اللعبة حقق انجازاً تاريخياً.

وقال صبار لوكالة شفق نيوز، إن منتخب العراق وصل للمركز 24 عالمياً وفقاً للتصنيف الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

واضاف ان هذا التقدم المميز جاء بعد الأداء اللافت الذي قدمه المنتخب الوطني في النسخة الأخيرة من نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات، التي اقيمت في العاصمة الاندونيسية جاكرتا، وتمكن خلالها من بلوغ نصف النهائي والمنافسة بقوة امام أبرز منتخبات القارة.

ويعد هذا الانجاز اضافة جديدة الى سجل كرة الصالات العراقية، ويعكس التطور الملحوظ الذي تشهده اللعبة خلال السنوات الاخيرة، ويعزز مكانة العراق على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية.