لأول مرة.. منتخب السعودية السلوي يتمرن ويواجه العراق في بغداد

شفق نيوز/ يواجه المنتخب السعودي لكرة السلة مضيفه المنتخب العراقي يوم غد الجمعة عند الساعة 6 مساءً في قاعة الشعب للألعاب الرياضية بالعاصمة بغداد، وذلك ضمن النافذة الاولى في مواجهة رسمية دولية .

وخاض المنتخب السعودي لكرة السلة صباح اليوم، أول تمرين له، ولأول مرة، في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية.

ويزور المنتخب السعودي العراق لأول مرة استعدادا لخوض مباراة رسمية مهمة لحساب التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة لامم اسيا وكاس العالم .

ووصل الأخضر السعودي السلوي، مساء أمس الأربعاء إلى العاصمة بغداد .