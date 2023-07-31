لأول مرة.. مدرب قطري يقود فريق كرة قدم عراقي

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي زاخو الرياضي، يوم الاثنين، عن توصلها لاتفاق تام مع المدرب القطري طلال البلوشي لتدريب فريق كرة القدم في منافسات الموسم 2023-2024.

وقال رئيس نادي زاخو عمار فرهاد لوكالة شفق نيوز، إن إدارة النادي اتفقت مع المدرب طلال البلوشي لقيادة كرة زاخو للموسم المقبل، مبينا أن الطرفين اتفقا على كافة الامور الادارية والفنية والمالية وسيحضر المدرب القطري الذي سيكون أول مدرب قطري وأصغر مدرب في تاريخ العراق سيقود فريقا عراقيا.

وبين أن المدرب البلوشي وخلال اتصالات متواصلة معه أبدى رغبة كبيرة للتدريب في العراق وتحديدا فريق زاخو، مؤكداً أنه يسعى لتحقيق نتائج طيبة لزاخو في دوري الموسم المقبل.

واضاف ان البلوشي سيجلب معه مدرب للياقة البدنية فقط على أن يتم الاتفاق مع المساعدين لاحقاً، لافتاً الى ان البلوشي لا يمانع بشأن اختيار مساعديه إن كان من قبل ادارة زاخو.

واشار الى ان ادارة النادي بصدد بناء فريق جديد، وسيتم تغيير الفريق بنسبة 90 بالمائة وهذا يحدث لأول مرة في النادي حيث تم تغيير فريق بهذه النسبة الكبيرة بعد تسريح لاعبيه عقب انتهاء الموسم الأخير، مبينا ان الادارة ستستقطب لاعبين محليين ومحترفين أجانب على مستوى عالٍ للظهور بمستوى يليق بكرة زاخو الموسم المقبل.

وطلال البلوشي من مواليد 1986 وهو لاعب المنتخب القطري السابق، وقائد فريق السد ولديه تجارب تدريبية أبرزها كمساعد في ناديي الشمال والوصل .