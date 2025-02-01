لأول مرة.. لقاء يجمع درجال وحكيم شاكر لبحث تحضيرات "أساطير العراق"

شفق نيوز/ التقى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، يوم السبت، مدرب منتخب أساطير العراق حكيم شاكر، وهو أول لقاء يجمع الطرفين.

وناقش درجال، بحضور عضو المكتب التنفيذي للاتحاد رحيم لفتة، مع المدرب تحضيرات منتخب أساطير العراق للمُشاركة في بطولة الخليج لرواد المنتخبات الوطنيّة الذين مثّلوا منتخباتهم في النُسخ السابقة.

وأكد عدنان درجال، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، دعم الاتحاد للمنتخب في مشاركته المرتقبة في الكويت ببطولة الخليج للاساطير .

من جانبه، أعرب مدرب منتخب أساطير العراق حكيم شاكر، عن "شكره لرئيس الاتحاد، وأهمية مشاركة العراق في المحفلِ الخليجيّ"، مؤكداً ضرورة "تحقيق نتيجة ايجابية للمنتخب في بطولة أساطير الخليج".