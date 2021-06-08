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لأول مرة.. كرة صم وبكم العراق إلى نهائي بطولة آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-08T21:06:09+0000
لأول مرة.. كرة صم وبكم العراق إلى نهائي بطولة آسيا

شفق نيوز/ فاز المنتخب العراقي على نظيره الأوزبكي يوم الثلاثاء ليحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية في البطولة الآسيوية بكره القدم للصم والبكم المقامة في إيران.

وقال عقيل حميد رئيس اللجنة البارالمبية لوكالة شفق نيوز إن "هذا الانجاز يحدث لاول مرة بتاريخ اللعبة منذ تاسيسه عام 1991".

وأضاف ان "المنتخب الاوزبكي كان المرشح لإحراز البطولة، حيث تغلب على كوريا الجنوبية بطلة آسيا 3 صفر وعلى تايلند 5 مقابل 1 وعلى افغانستان 4 مقابل 1".

واكد بان "منتخبنا سيطر على المباراة بشجاعة ولعب بشكل رجولي وتغلب على اوزبكستان 2 مقابل 1 وتاهل للمباراة النهائيه مع ايران والتي ستقام يوم الخميس المقبل الساعة السادسة عصرا".

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