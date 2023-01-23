لأول مرة في تاريخ المصارعة العراقية.. بغداد تستضيف دورة تحكيم دولية (صور)

شفق نيوز / انطلقت في العاصمة بغداد، ولأول مرة في تاريخ اتحاد المصارعة العراقي، دورة تدريبية وتحكيمية دولية، بإشراف اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال عضو الاتحاد، هادي مهدي واجد، لوكالة شفق نيوز، إن"الدورة التدريبية، التحكيمية الدولية، تقام لأول مرة في تاريخ اللعبة بمشاركة محاضرين دوليين، وهما (كمال أبو عزيزية) نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، ورئيس الاتحاد العربي للمصارعة، و(أحمد خضري) المحاضر الدولي، مدير التطوير بالاتحاد العربي للمصارعة".

وأوضح واجد، أن "دورة خاصة بالمدربين العاملين في الوسطين التدريبي والتحكيمي جرى إقامتها اليوم، وعددهم 60 مدرباً وحكماً"، لافتاً إلى أن "هكذا دورة دولية تعد انجازاً للرياضة العراقية عامة ولرياضة المصارعة خاصة".

وأضاف أن "الدورة تقام في المركز التحصصي بالاتحاد العراقي للمصارعة في مجمع ملعب الشعب الدولي ببغداد، للمدة من 23-29 من الشهر الجاري، مبيناً أن "مثل هذه الدورة ستفتح آفاق التعاون مع الاتحادين الدولي والقاري والأولمبي لإقامة دورات بهذا المستوى العال للسنوات المقبلة".