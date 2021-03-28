لأول مرة في تاريخه.. نادي الناصرية يتعاقد مع أربعة محترفين نيجيريين

شفق نيوز/ أعلن رئيس نادي الناصرية، إحسان الإزيرجاوي، يوم الأحد، عن وصول أربعة لاعبين محترفين إلى المحافظة لتمثيل فريقها الكروي المشارك في تصفيات المنطقة الجنوبية المؤهلة للدوري الممتاز، مشيرا الى انها المرة الأولى في تاريخ النادي بالتعاقد مع محترفين اجانب.

وقال الإزيرجاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مشرف فريق الكرة صاحب شريف ومسؤول العلاقات بالنادي، استقبلا اللاعبين، إيكيبي، وآيدي، وأولوكو، وآيديفي القادمين من نيجيريا، فجر اليوم الأحد في مطار بغداد الدولي.

ورجح ان يخوض المحترفون الجدد أول مران مع الفريق في الوحدة التدريبية التي ستجري اليوم، مشيراً إلى إكمال إدارة النادي لجميع الإجراءات الخاصة بالتعاقد وإضافتهم لقائمة الفريق.

وأكد الازيرجاوي أن اللاعبين النيجيريين الأربعة حظو بموافقة المدرب علي وهيب، وبحسب الحاجة الفنية لتدعيم صفوف الفريق في مراكز الدفاع والوسط والهجوم، مبيناً أن المحترفين ينشطون في دوريات أوربية وأفريقية مهمة.