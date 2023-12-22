لأول مرة في تاريخه.. مانشستر سيتي يتوج بكأس العالم للأندية

شفق نيوز/ أحرز نادي مانشستر سيتي الإنكليزي اليوم الجمعة، لقب مونديال الأندية لكرة القدم بعد فوزه المريح على فلوميننسي البرازيلي بطل أميركا الجنوبية برباعية نظيفة.

وأقيمت المباراة النهائية لبطولة مونديال الأندية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدّة بالسعودية.

وتقدم السيتي منذ الدقيقة الأولى بهدف أحرزه الأرجنتيني جوايان ألفاريز قبل أن يعزز النادي الإنكليزي تقدمه بهدف عسكي أحرزه مدافع فلوميننسي نينو في مرماه في الدقيقة 27.

وسيطر السيتي على مجريات المباراة بشكل تام وأحرز هدفين آخرين عبر فيل فودين (72) وجوليان ألفاريز (88)، ليتوج بطل أوروبا بابكورة ألقابه في مونديال الأندية في مشاركته الأولى على الإطلاق.

وغاب عن تشكيلة سيتي مهاجمه النروجي الفتاك إرلينغ هالاند بسبب إصابة في قدمه وكذلك صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين رغم تواجده ضمن بعثة الفريق في جدة.

وبات مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا أول مدرب يحرز لقب المسابقة أربع مرات، بعد أن قاد برشلونة إلى التتويج عامي 2009 و2011 وبايرن ميونيخ في 2013.

ويعد ريال مدريد أكثر الفرق تتويجا باللقب الذي أحرزه خمس مرات (2014، 2016، 2017، 2018 و2022) يليه برشلونة ثلاث مرات وكورنثيانز وبايرن ميونيخ بالتساوي مرتين.