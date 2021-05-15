لأول مرة في تاريخه.. ليستر يحقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي

شفق نيوز/ واصل فريق ليستر سيتي كتابة التاريخ وتوج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن حقق فوزًا تاريخيًا على تشيلسي، بهدف نظيف، يوم السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ويمبلى.

سجل هدف اللقاء الوحيد، البلجيكى يورى تيليمانس من تسديدة صاروخية، سكنت أعلى شباك الحارس كيبا، بالدقيقة 63 بعد تمريرة من لوك توماس.

وكاد تشيلسي ان يعدل النتيجة برأسية تصدى لها شمايكل، ثم تألق شمايكل مرة أخرى وأبعد كرة من ماونت، وسجل تشيلسي التعادل لكن الغي بداعي التسلل.

وتوج ليستر سيتي بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه بعد أن وصل 4 نهائيات من قبل وخسرهم جميعا.

بينما فشل تشيلسي في التتويج بالبطولة التاسعة وفض الشراكة مع توتنهام أصحاب الـ8 بطولات.