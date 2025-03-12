لأول مرة في تاريخه.. دهوك العراقي يبلغ نهائي دوري أبطال أندية الخليج لكرة القدم

شفق نيوز/ بلغ فريق دهوك العراقي لأول مرة في تاريخه، نهائي دوري أبطال أندية الخليج لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، بعد تغلبه على فريق الاتفاق السعودي في إياب نصف نهائي دوري البطولة.

وجرت المباراة على ملعب نادي دهوك الرياضي في مدينة دهوك عند الساعة التاسعة مساءً، وانتهت لصالح أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعال السلبي من دون أهداف، وفي الدقيقة 90+4 سجل لاعب دهوك بيتر كوركيس هدف الفوز.

وألغى حكم اللقاء ركلة جزاء لدهوك في الدقيقة 85 بعد إعاقة حارس مرمى الاتفاق المهاجم زاكري لكن الحكم تراجع بعد العودة الى تقنية الـVAR.

وكان فريق دهوك قد حقق فوزاً ثميناً في مباراة الذهاب على أرض الاتفاق في الدمام، حيث تغلب عليه بهدف نظيف، ليعزز بذلك فرصه في التأهل إلى النهائي على ملعبه وبين جماهيره.

وكان دهوك يطمح للوصول إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بينما سعى الاتفاق للتعويض والتأهل بهدف الفوز بالبطولة، مما جعل صراع الإياب على أشده ويحدد مصير الفريقين في هذه النسخة من دوري أبطال الخليج.