لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز المصري بطلاً لأفريقيا

شفق نيوز/ حصد نادي بيراميدز المصري، يوم الأحد، لقب بطل دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه على صان داونز الجنوب أفريقي 2- 1 في إياب نهائي البطولة الذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي في مصر

وافتتح فيستون ماييلي، النتيجة لبيراميدز بعد ارتداد الكرة من دفاع صان داونز ليقابلها بتسديدة قوية في الدقيقة 23 سكنت على يمين الحارس ويليامز.

وفي الشوط الثاني، نفذ المغربي محمد الشيبي ضربة حرة مباشرة ليرسلها عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء حولها أحمد سامي برأسه في المرمى لتصبح النتيجة 2- صفر.

وفي الدقيقة 75 من عمر المباراة، قلص إييكرام راينيرز، النتيجة لصالح الفريق الجنوب أفريقي بعد استغلال كرة مرتدة من دفاع بيرميدز.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل 1-1، ليفوز بيراميدز بمجموع المبارتين 3-2 ويتوج نفسه بطلا جديدا للقارة السمراء.

وبات بيراميدز رابع فريق مصري يتوج بالبطولة على مر التاريخ، بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي، لتصبح مصر أول دولة تتوج منها 4 أندية مختلفة عبر تاريخ البطولة.

وفيما يتعلق بالمسمى الجديد، "دوري أبطال أفريقيا" تحديدا، ستكون مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك 3 أبطال مختلفين أكثر من أي بلد آخر وهم الأهلي والزمالك ثم بيراميدز.