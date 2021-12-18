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لأول مرة في تاريخه.. المنتخب الجزائري يتوج بكأس العرب

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-18T17:47:18+0000
لأول مرة في تاريخه.. المنتخب الجزائري يتوج بكأس العرب

شفق نيوز/ تُوج منتخب الجزائر بلقب كأس العرب 2021 المُقامة في قطر، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على منتخب تونس بهدفين دون رد في نهائي البطولة، مساء السبت.

وأهدر المنتخبان العديد من الفرص التهديفية قبل أن يلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية بعدما سيطر التعادل السلبي على شوطي المباراة، التي لُعبت على ملعب البيت في قطر.

وافتتح التسجيل للجزائر أمير سعيود في الدقيقة 99 من الشوط الإضافي الأول، فيما سجل ياسين براهيمي الهدف الثاني في الدقيقة +124.

وشهدت المباراة التحامات واحتكاكات قوية بين اللاعبين، باعتبارها سمة بارزة معتادة في لقاءات منتخبي تونس والجزائر.

وحضر المباراة أكثر من 60 ألف متفرج.

كان المنتخب التونسي تُوج بالبطولة للمرة الأولى في 1963.

وانطلقت منافسات بطولة كأس العرب في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، وشارك فيها 16 منتخبًا.

وفي وقت سابق السبت، فاز منتخب قطر بالمركز الثالث للبطولة، بعد تغلبه على منافسه المصري بركلات الجزاء الترجيحية.

يشار الى ان بطولة كأس العرب في نسختها الأولى التي أقيمت عام 1963 فاز بها المنتخب التونسي، فيما حاز المنتخب العراقي على حصة الأسد بالفوز بالبطولة أربع مرات، والمنتخب السعودية مرتين، ومصر والمغرب مرة واحدة لكل منتخب.

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