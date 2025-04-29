لأول مرة في العراق.. صافرة نسوية لقيادة مباريات نخبة اليد

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الثلاثاء، إشراك عناصر نسوية تحكيمية لقيادة مباريات دوري النخبة لكرة اليد للموسم 2024 -2025.

‏وقال عضو المكتب الإعلامي للاتحاد، حسام عبد الرضا، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد وبالاتفاق مع لجنة الحكام، قرر تسمية حكمات نساء لقيادة مباريات من دوري النخبة لكرة اليد، اعتباراًُ من اليوم.

‏وأضاف أن "الاتحاد قرر السماح لحكمات عراقيات من البصرة واربيل لإدارة مباريات دوري النخبة، وهذا يحدث لأول مرة بتاريخ لعبة اليد في العراق لدوري النخبة .

‏وأوضح عبد الرضا، أن الحكمات تألفت من مجموعتين، الأولى من إقليم كوردستان العراق، والثانية من جنوب البلاد"، موضحاً أن "الحكمات من البصرة هن (زينب فالح حسين) و(فاطمة عصام)، وحكمات أربيل هن (شاگوڵ مجید أحمد) و(تینا کریم محمد).