لأول مرة في التاريخ.. قائمة منتخب إسبانيا خالية من لاعبي ريال مدريد

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قائمته النهائية المكونة من 26 لاعبًا لخوض كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو المقبل.

وللمرة الأولى في التاريخ، تخلو قائمة المنتخب الإسباني من أي لاعب من ريال مدريد، في قرار مفاجئ من دي لا فوينتي، كما غاب عن القائمة روبن لو نورماند، الذي كان ركيزة أساسية في تشكيلات المدرب الأخيرة، إلى جانب دين هويسن.

في المقابل، استدعى دي لا فوينتي، مارك بوبيل، وإريك جارسيا، ويريمي بينو، كأبرز الإضافات الجديدة للمنتخب الإسباني استعدادًا للمونديال.

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بيلباو)، ديفيد رايا (آرسنال)، خوان جارسيا (برشلونة).

الدفاع: ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، بيدرو بورو (توتنهام)، إريك جارسيا (برشلونة)، مارك بوبيل (أتلتيكو مدريد)، إيمريك لابورت (أتلتيكو مدريد)، باو كوبارسي (برشلونة)، مارك كوكوريلا (تشيلسي)، أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن).

الوسط: رودري هيرنانديز (مانشستر سيتي)، مارتن زوبيميندي (آرسنال)، بيدري (برشلونة)، جافي (برشلونة)، داني أولمو (برشلونة)، ميكيل ميرينو (آرسنال)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)، أليكس باينا (أتلتيكو مدريد).

الهجوم: لامين يامال (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو)، بورخا إجليسياس (سيلتا فيجو)، فيكتور مونيوز (أوساسونا)، ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد)، فيران توريس (برشلونة)، يريمي بينو (كريستال بالاس).

يذكر أن المنتخب الإسباني يأتي على رأس المجموعة الثامنة رفقة المنتخب السعودي ومنتخبي أوروجواي والرأس الأخضر.