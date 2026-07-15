لأول مرة في التاريخ.. استراحة نهائي مونديال 2026 تمتد إلى 30 دقيقة

شفق نيوز- متابعة

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لإجراء تغيير غير مسبوق خلال نهائي كأس العالم 2026، بعدما قرر تمديد فترة الاستراحة بين الشوطين إلى ما بين 25 و30 دقيقة، لإقامة عرض فني ضخم يرافق المباراة الختامية للبطولة.

وذكرت صحيفة "ذا تايمز"، البريطانية أن العرض سيشهد مشاركة نخبة من نجوم الموسيقى العالميين، من بينهم جاستن بيبر، وشاكيرا، ومادونا، وفرقة بي تي اس، وبيرنا بوي، إلى جانب فرقة كولدبلاي، على أن تتوزع مشاركاتهم بين حفل ما قبل المباراة والعرض الرئيس خلال فترة الاستراحة.

ورغم أن قوانين كرة القدم تحدد مدة الاستراحة بين الشوطين بـ15 دقيقة فقط، أوضحت الصحيفة أن حكم المباراة سيوافق رسمياً على تمديدها، في خطوة تشير إلى استكمال فيفا الترتيبات التنظيمية الخاصة بهذا القرار.

ولن تكون هذه التجربة الأولى من نوعها، إذ سبق أن امتدت فترة الاستراحة في نهائي كأس العالم للأندية إلى 24 دقيقة، بسبب إقامة عرض فني مماثل، وهو ما أثار آنذاك انتقادات من طرفي المباراة، تشيلسي وباريس سان جيرمان.

من جانبه، أكد مدير العمليات في كأس العالم، هايمو شيرغي، أن الحفل الختامي سيجمع بين الموسيقى والثقافة وكرة القدم، ليشكل ختاماً احتفالياً يسبق مراسم تتويج بطل العالم.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا التغيير على نسق المباراة، ولا سيما بالنسبة للمنتخبات التي تعتمد على الإيقاع السريع والاستحواذ، في حين سيمنح اللاعبين فرصة أطول لاستعادة طاقتهم مقارنة بما تنص عليه اللوائح الحالية، بانتظار إعلان فيفا التفاصيل الرسمية الكاملة لهذا التنظيم الاستثنائي خلال الأيام المقبلة.