لأول مرة.. رابطة "LaLiga" تطلق منافسات دوري الشباب العراقي دون 20 عاماً

شفق نيوز/ أعلنت رابطة "LaLiga" الإسبانية، يوم الاثنين، عن إطلاق منافسات دوري الشباب دون 20 عاماً بالتنسيق مع الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وقال المدير الفني لرابطة "LaLiga" في العراق أنطونيو رويز فيلتشيز، في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إن إقامة مسابقة دوري الشباب دون 20 عاماً انطلقت بفضل التعاون الوثيق بين الاتحاد العراقي والرابطة.

وأضاف "هذا المشروع المشترك سيكون تجربة مهمة، وسنعمل دورياً جديداً لهذه الفئة لتعزيز تطوير اللاعبين والمدربين من خلال المسابقات والتدريب".

وبين فيلتشيز أنها "أول مسابقة للشباب يتم فيها تسجيل جميع اللاعبين في تطبيق MyIFA، ما يمنح الاتحاد العراقي لكرة القدم فرصة ملائمة للسيطرة على التراخيص الخاصة بالأندية المشاركة، واكتشاف اللاعبين المواهب، كما أنها تتميز بتنسيق تنافسي".

وتابع "سوف تشمل المسابقة إقامة مباريات دوري منتظمة وبطولات خروج المغلوب، وهو يمثل خطوة كبيرة في دعم كرة القدم العراقية ورعاية لاعبيها الشباب".

وأكد أنه "كرابطة الدوري الإسباني، نحن سعداء بهذه الخطوة الايجابية التي ستدفع باتجاه الارتقاء، مثلما نتوقع أن تكون خطوة إلى الأمام كنا ننتظرها بفارغ الصبر، على أمل أن تكون هناك العديد من الخطوات الإضافيّة في تعاوننا المشترك".