لأول مرة.. دوري نجوم العراق في قائمة أعلى 10 دوريات آسيوية قيمة سوقية

شفق نيوز/ دخل دوري نجوم العراق لكرة القدم، اليوم الأحد، قائمة أعلى 10 دوريات آسيوية قيمة سوقية لأول مرة في تاريخه بحسب موقع (TRANSFER MARKT IRAQ) .

‏وجاء بالمركز الأول دوري Russian السعودي، بينما حل بالمركز الثاني دوري أدنوك المحترفين ‏الإماراتي، وجاء دوري نجوم إربد القطري بالمركز الثالث، بينما حل دوري ميجي باسودا الياباني بالمركز الرابع، وحل دوريك الجنوبي المركز الخامس .

يليه دوري السوبر الصيني المركز السادس، ثم دوري المحترفين الإيراني، بالمركز السابع، يليه الدوري الأسترالي الممتاز بالمركز الثامن، وحل دوري المحترفين الأوزبكي بالمركز التاسع، في حين جاء دوري نجوم العراق بالمركز العاشر .

واستعاد فريق زاخو صدارة دوري نجوم العراق لكرة القدم 2025-2026 بعد انتهاء الجولة الـ 26، برصيد 52 نقطة، بعد فوزه على فريق الشرطة 2-0، ليأتي متساوياً بالنقاط مع فريق الزوراء الذي تراجع إلى المركز الثاني بعد خسارته أمام فريق دهوك 1-2.

وتراجع فريق الشرطة إلى المركز الثالث برصيد 50 نقطة بعد خسارته أمام زاخو، بينما جاء فريق القوة الجوية في المركز الرابع برصيد 44 نقطة، يليه فريق الطلبة في المركز الخامس برصيد 43 نقطة، ثم القاسم في المركز السادس برصيد 41 نقطة.

وفي المركز السابع جاء فريق دهوك برصيد 40 نقطة، يليه فريق نفط ميسان في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.