لأول مرة.. حكام عرب وأجانب في الدوري العراقي

شفق نيوز/ كشفت لجنة الحكام في اتحاد الكرة العراقي، يوم الاثنين، عن استعانتها بحكام أجانب وعرب لقيادة مباريات مهمة في دوري نجوم العراق، مؤكدة ان القرار جاء بعد تفعيل اتفاقيات وبروتوكولات سابقة.

وقال نائب رئيس اللجنة، محمد عرب لوكالة شفق نيوز، لقد تم تفعيل ‏الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون ما بين الدول العربية الشقيقة والاجنبية الصديقة لأجل تبادل الطواقم التحكيمية لقيادة مباريات الدوريات في تلك الدول الأخرى والعراق .

وأضاف عرب، بالفعل تم إرسال طواقم تحكيمية عراقية إلى ليبيا والبحرين وإيران والأردن لادارة مباريات خاصة بتلك الدول .

وأوضح، سوف نستعين من خلال المرحلة المقبلة عبر هذا التعاون أيضا بطواقم تحكيمية من تلك الدول لقيادة مباريات دوري نجوم العراق ، مبينا انه لم يتم تحديد أي اسم من الأسماء التحكيمية في تلك الدول ولكن كما هو معروف سوف يتم تكليف الحكام من نخبة آسيا في تلك الدول لقيادة المباريات .

وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة العراقي اكدت انها ستستعين بحكام من رومانيا والاردن والامارات والكويت لقيادة مباريات دوري نجوم العراق للموسم 2023-2024.