لأول مرة.. جزر القمر تحقق المعجزة وتتأهل إلى أمم أفريقيا

شفق نيوز/ تأهلت جزر القمر إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، بعد تعادلها سلبيا مع ضيفتها توجو، يوم الخميس، لتحافظ على سجلها بدون خسارة في التصفيات.

وقبل نهاية المباراة بدقائق قليلة قام معلق المباراة بتلاوة آيات من القرآن والدعاء حتى يكتمل إنجاز التأهل. كما قام المعلق بترديد بعض الأدعية الأخرى قبل صافرة النهاية والتأهل التاريخي لأول مرة إلى كأس الأمم الأفريقية.

ورفعت جزر القمر رصيدها إلى تسع نقاط من خمس مباريات، في صدارة المجموعة السابعة، لتضمن احتلال أحد المركزين المؤهلين إلى نهائيات العام المقبل، وذلك في إنجاز تاريخي لهذه الدولة الصغيرة.

وتفوقت جزر القمر على مصر، التي تملك ثماني نقاط، وكينيا بثلاث نقاط قبل لقاء الفريقين في وقت لاحق اليوم في نيروبي.