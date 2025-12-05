لأول مرة.. تحكيم نسوي عراقي في بطولة كروية رسمية

شفق نيوز- بغداد

تشارك حكمتان كرويتان عراقيتان، يوم الجمعة، في قيادة مباريات بطولة غرب آسيا لكرة القدم للواعدات دون 14 عاماً للساحات المكشوفة في مدينة جدة السعودية.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذه التسمية "الأولى من نوعها في تاريخ التحكيم العراقي، إذ لم يسبق أن تم تكليف حكام من النساء في بطولات رسمية".

وبين أنه تم تسمية الحكمتين العراقيتين بنين مخيف كحكمٍ وسط، وعائشة عاطف كحكم مساعد.

ويلعب المنتخب العراقي للواعدات في بطولة غرب آسيا التي تنطلق اليوم، في المجموعة الأولى إلى جانب فلسطين والسعودية.