لأول مرة.. بيراميدز المصري يحرز لقب السوبر الأفريقي

شفق نيوز- القاهرة

أحرز فريق بيراميدز المصري لقب السوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه، مساء اليوم السبت، عقب تغلبه على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

وسجل الهدف الوحيد اللاعب فيستون مايييلي في الدقيقة 75 من عمر المباراة، التي أجريت على ملعب "الدفاع الجوي" بالعاصمة القاهرة.

وجاء الهدف بعد مجهود فردي لمايييلي، أنهاه بتسديدة متقنة سكنت شباك نهضة بركان.

وبذلك، أصبح بيراميدز ثالث فريق مصري يتوج باللقب بعد الزمالك والأهلي.

وكان بيراميدز قد تُوّج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في حزيران/ يونيو الماضي.

أما نهضة بركان فقد أحرز لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.