لأول مرة بتاريخ اللعبة في العراق.. 12 دولة تشارك ببطولة كأس العالم للمبارزة في بغداد

شفق نيوز/ تنطلق مساء اليوم الأحد في العاصمة بغداد بطولة كأس العالم بالمبارزة لفعالية السيف العربي لفئة المتقدمين، والتي ستقام منافساتها بصالة المركز التدريبي للاتحاد في مقر وزارة الشباب والرياضة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي زياد حسن لوكالة شفق نيوز؛ ان "الوفد الايراني كان آخر الوافدين للعراق اليوم بعد وصول الوفود تباعاً للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للمبارزة ستلايت التي ستقام في بغداد للفترة من 28-29 من الشهر الجاري".

وأضاف أن "12 دولة ستشارك في البطولة وهي تركيا والكويت وكازاخستان وإيران وتونس واوزبكستان وبلغاريا والمغرب والأردن واليمن وفلسطين بالاضافة الى العراق".

وبين ان "بغداد تستضيف البطولة لاول مرة بتاريخ المبارزة العراقية"، لافتا إلى أنه "حدث يستحق الاهتمام وان يخرج بشكل ناجح لعكس صورة طيبة عن المبارزة العراقية".

واشار الى ان "الاتحاد العراقي اقامة المؤتمر الفني لبطولة كأس العالم للمبارزة ستلايت وستنطلق فعالياتها يوم اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً".

يذكر ان منتخب العراق بسلاح السيف العربي شارك في البطولة العالمية للفنون القتاليه المقامة حاليا في السعودية واحرز ميداليتين نحاسيتين.