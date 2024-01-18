لأول مرة بتاريخ اللعبة .. العراق يستضيف بطولة آسيا للقوس والسهم للرجال والنساء

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للقوس والسهم، يوم الخميس، استضافة العاصمة العراقية بغداد بطولة آسيا للرجال والنساء شهر شباط المقبل.

وقال رئيس الاتحاد العراقي ، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي ، أمين عام الاتحاد العربي للقوس والسهم ، سعد المشهداني لوكالة شفق نيوز ان البطولة الاسيوية المقبلة تعد أول بطولة اسيوية رسمية بتاريخ اللعبة تقام في بغداد ، مبينا أن البطولة تقام برعاية من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني .

واضاف ان البطولة تدخل ضمن منهاج الاتحاد الآسيوي للقوس والسهم وتعتبر أرقامها مؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وأشار المشهداني الى ان فعاليتين ستتنافس من خلالها المنتخبات الاسيوية المشاركة للنساء والرجال وهما ، القوس المحدب ، والقوس المركب .

يذكر أن العراق استضاف مؤخراً بطولة كأس العرب بالقوس والسهم بدورته الثامنة في بغداد بمشاركة 12 منتخباً بفعاليات القوس المحدَّب والمركَّب.