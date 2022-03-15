سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لأول مرة بتاريخ الكرة العراقية.. معدات تقنية (VAR) تصل ملعب المدينة الدولي (صور)

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-15T18:09:59+0000
لأول مرة بتاريخ الكرة العراقية.. معدات تقنية (VAR) تصل ملعب المدينة الدولي (صور)

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، عن وصول معدات تقنية (VAR) إلى ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد لضبط مجريات مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الإماراتي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عملية نصب معدات الـ(VAR) ستتم للمرة الأولى من نوعها في الملاعب العراقية، وتجهيزها لِتُستَخدم في مباراة العراق والإمارات في 24 من الشهر الجاري، ضمن الجولة التاسعة من منافساتِ المجموعةِ الآسيويةِ الأولى المؤهلة لمونديال قطر 2022.

related

البرلمان يطالب بتقنية "VAR" في الملاعب العراقية: ستساعد على التأهل

Date: 2021-07-04 09:43:13
البرلمان يطالب بتقنية "VAR" في الملاعب العراقية: ستساعد على التأهل

درجال يؤكد بقاء ادفوكات مدرباً للمنتخب العراقي وينتقد اللاعبين: كانوا كالأشباح في الملعب

Date: 2021-11-20 07:30:48
درجال يؤكد بقاء ادفوكات مدرباً للمنتخب العراقي وينتقد اللاعبين: كانوا كالأشباح في الملعب

العراق يُقصى على يد نظيره المنتخب التايلندي من بطولة كأس العالم لكرة الصالات

Date: 2021-05-25 13:17:17
العراق يُقصى على يد نظيره المنتخب التايلندي من بطولة كأس العالم لكرة الصالات

طائرة خاصة للمنتخب غدا والسعودية ارض مفترضة لمباريات كأس العالم

Date: 2021-08-07 09:19:32
طائرة خاصة للمنتخب غدا والسعودية ارض مفترضة لمباريات كأس العالم

ضرغام إسماعيل خارج حسابات أدفوكات لموقعتي لبنان والإمارات

Date: 2021-09-29 17:37:51
ضرغام إسماعيل خارج حسابات أدفوكات لموقعتي لبنان والإمارات

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحدد الإمارات لإقامة مباراة العراق وسوريا

Date: 2022-03-01 17:05:19
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحدد الإمارات لإقامة مباراة العراق وسوريا

مدرب سابق للمنتخب العراقي يوجه نصيحة لأدفوكات ويحذر: مباراتنا المقبلة صعبة ومفصلية

Date: 2021-11-09 10:59:36
مدرب سابق للمنتخب العراقي يوجه نصيحة لأدفوكات ويحذر: مباراتنا المقبلة صعبة ومفصلية

أسود الرافدين يستعدون لإيران بعد إنجاز مهمة الشمشون الكوري

Date: 2021-09-02 19:05:10
أسود الرافدين يستعدون لإيران بعد إنجاز مهمة الشمشون الكوري