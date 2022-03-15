لأول مرة بتاريخ الكرة العراقية.. معدات تقنية (VAR) تصل ملعب المدينة الدولي (صور)

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، عن وصول معدات تقنية (VAR) إلى ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد لضبط مجريات مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الإماراتي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عملية نصب معدات الـ(VAR) ستتم للمرة الأولى من نوعها في الملاعب العراقية، وتجهيزها لِتُستَخدم في مباراة العراق والإمارات في 24 من الشهر الجاري، ضمن الجولة التاسعة من منافساتِ المجموعةِ الآسيويةِ الأولى المؤهلة لمونديال قطر 2022.