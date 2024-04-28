لأول مرة بتاريخ العراق.. عقد شراكة بين نادي السد القطري وزاخو

شفق نيوز/ أعلن رئيس نادي زاخو الرياضي، عمار فرهاد، يوم الأحد، عن توقيع ناديه ولأول مرة بتاريخ العراق عقد شراكة مع بطل دوري النجوم القطري لهذا الموسم نادي "السد".

وقال فرهاد لوكالة شفق نيوز، إن "عقد الشراكة مهم جداً لتطوير كرة زاخو ويعد من أبرز وأهم الخطوات التي قمنا بها بعد تسلمنا النادي منذ عام فقط".

وأشار إلى أن "إدارة نادي السد (الزعيم) باركت المستوى المميز الذي يقدمه ابن ناديها طلال البلوشي مع الكرة العراقية، ولا سيما هو يقف بالمربع الذهبي مع كبار الأندية ويحقق نتائج مميزة حتى الآن".

وتابع رئيس نادي زاخو "تفقدت منشآت مركز تدريبات السد (الزعيم) وكان باستقبالي المدير التنفيذي للنادي تركي العلي، وعضو المجلس التنفيذي للنادي الشيخ خليفة بن خالد آل ثاني، وقد تبادل تركي العلي الدروع والهدايا معي ومنحني قميص ودرع النادي".

ويحتل فريق زاخو المركز الرابع بعد انتهاء الجولة الـ 24 برصيد 40 نقطة.