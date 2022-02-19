لأول مرة بتاريخ الدوري العراقي.. استقالة 4 مدربين في يوم واحد

شفق نيوز/ قدمّ مدربو أربعة فرق في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم استقالاتهم، يوم السبت، لأسباب عدة أبرزها النتائج السلبية لفرقهم، وسوء التحكيم، وإشكالات مع إدارات الأندية.

ومع انطلاق الجولة 22 من الدوري الممتاز والتي شهدت إقامة خمس مباريات، كان أول المستقيلين مدرب فريق الكرخ حسن احمد، رغم تمسك الادارة به.

وقال احمد لوكالة شفق نيوز "قررت الاستقالة بعد النتائج السلبية وسوء الحظ في قيادتي للكرخ، فضلا عن الاداء السلبي للحكام الذين لم يوفقوا في قيادة اغلب اللقاءات وكانوا سببا في فقداننا للنقاط".

وعن العرض الذي تلقاه من نادي الديوانية، اوضح احمد "من المستحيل ان اوافق على تدريب الديوانية مع احترامي للإدارة والجمهور، الا ان الوضع غير مناسب حاليا".

وبعد حسن أحمد، استقال مدرب نادي سامراء، سامر سعيد، من تدريب الفريق بعد لقاء فريقه امام الصناعة والذي انتهى بالتعادل 1-1.

وقال سعيد لوكالة شفق نيوز "النتائج غير ملبية للطموح خلال مدة تدريب الفريق، واتمنى ان يوفق الفريق خلال المنافسات المقبلة من الدوري".

واضاف "أفضّل مغادرة الفريق متمنيا له التوفيق وتحقيق نتائج طيبة مع المدرب الجديد الذي سيكلف لقيادة كرة سامراء".

كما أعلن مدرب فريق الديوانية حمزة هادي، استقالته مباشرة على الهواء خلال حديثه لقناة العراقية الرياضية عقب خسارته أمام فريق الطلبة بثلاثية نظيفة، وذلك قبل أن يعلم بأن رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، قرر إقالة هادي قبل انتهاء المباراة بعشر دقائق.

كما قدم مدرب حراس مرمى فريق الديوانية حامد كاظم، استقالته، معبرا عن أسفه لرئيس النادي حسين العنكوشي بسبب النتائج السلبية للنادي برغم ما قدمه اللاعبون والكادر التدريبي.

وقال كاظم لوكالة شفق نيوز "ان شاء الله يتعاقد العنكوشي مع جهاز فني يستطيع ان يقدم الافضل لكرة الديوانية".

وتابع "يشهد الله عملت بكل جهد واجتهاد في سبيل تطوير مركز حراسة المرمى في النادي وتكللت الجهود بدعوة ثلاثة حراس من النادي للمنتخبات الوطنية لكن هذه كرة القدم رغم كل ما قدمناه الفريق لم يوفق في الدوري".

وشهد الموسم الحالي للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم 2021-2022 استقالة وإقالة 23 مدرباً، وهو رقم لم يسبق أن شهدته الكرة العراقية، حيث قدم مدربون استقالاتهم من تدريب فرقهم، وهم: أحمد خلف من الديوانية، وهاتف شمران من النجف، واحمد رحيم من الديوانية، وطه قادر من اربيل، وقصي منير من الميناء، وسامي بحت من القاسم، واحمد كاظم من سامراء، وسامي بحت من سامراء، وجمال علي من امانة بغداد، واحمد خلف من القوة الجوية، ورزاق فرحان من الكرخ، وطارق جرايا من اربيل، وثائر جاسم من نفط ميسان، وعصام حمد من الزوراء، واحمد كاظم من سامراء، وقحطان جثير من الطلبة، وراضي شنيشل من القوة الجوية، وهاتف شمران من الميناء، واسعد عبد الرزاق من نفط ميسان، وحسن احمد من الكرخ، وسامر سعيد من سامراء، وحمزة هادي من الديوانية، ومدرب حراس المرمى حامد كاظم من الديوانية.