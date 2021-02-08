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لأول مرة بتاريخه.. نادي الرمادي لكرة القدم يعزز صفوفه بلاعبين أجانب

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-08T09:34:13+0000
لأول مرة بتاريخه.. نادي الرمادي لكرة القدم يعزز صفوفه بلاعبين أجانب

شفق نيوز/ أعلن نادي الرمادي لكرة القدم، تعزيز صفوفه، ولأول مرة في تاريخه بلاعبين محترفين اثنين من كوت ديفوار أو ما تعرف بـ"ساحل العاج".

وقالت إدارة النادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرق الرمادي تعاقد مع اللاعب كامارا واللاعب زيزي، مما سيسهم بتطوير أداء الفريق.

من جانبه كشف مستشار محافظ الانبار للشؤون الرياضية، صفاء الريشاوي، لـوكالة شفق نيوز، أن لاعباً مصري الجنسية سيصل يوم غد إلى محافظة الانبار، للتعاقد مع نادي الرمادي.

وأشار الريشاوي إلى أن دعم المحافظة للرياضة لا يقتصر على كرة القدم فقط، إذ سيشهد يوم الجمعة القادم انطلاق بطولة للشطرنج وبمشاركة جميع المحافظات العراقية، وذلك على أرض المدينة السياحية شرق الانبار

وأوضح الريشاوي، "الصلاحيات انتقلت من وزارة الشباب والرياضة إلى المحافظات، لكن لم يتم نقل التخصيصات المالية معها، لذا نأمل من الوزارة زيادة التخصيصات المالية لنتمكن من تطوير الجانب الرياضي في المحافظة، كون النشاطات الرياضية التي تقام في الانبار جميعها على نفقة ديوان محافظة الانبار"

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