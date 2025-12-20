لأول مرة بتاريخه.. العراق ينال عضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة اليد

شفق نيوز- القاهرة

دخل العراق للمرة الأولى تاريخياً عضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، بعد فوز رئيس الاتحاد العراقي للعبة أحمد رياض، يوم السبت، بعضوية المجلس للدورة الانتخابية الممتدة من عام 2025 ولغاية عام 2029.

وقال حسام عبد الرضا المنسق الإعلامي للاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الفوز تحقق خلال الانتخابات التي جرت اليوم السبت في العاصمة المصرية القاهرة، على هامش انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد المقرر إقامتها يوم غد الأحد.

واضاف أن "هذا الإنجاز يُعد محطة تاريخية مهمة للرياضة العراقية، ويجسّد التطور الملحوظ في حضور العراق ومكانته وتأثيره ضمن منظومة كرة اليد على المستوى القاري".