لأول مرة..انطلاق بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر بمشاركة 48 منتخباً

شفق نيوز- الدوحة

تنطلق، يوم الاثنين، منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً، التي تستضيفها قطر بمشاركة 48 منتخباً، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وتقام مباريات البطولة على ثمانية ملاعب، داخل أكاديمية التفوق الرياضي اسباير على مدى خمسة وعشرين يوماً ، ويتضمن البرنامج 104 مباريات بمعدل ثماني مباريات يومياً في مختلف المراحل بينما ستقام المباراة النهائية على استاد خليفة الدولي أحد ملاعب كأس العالم 2022.

ويواجه منتخب قطر، نظيره ايطاليا عند السادسة إلا الربع مساء اليوم، على الملعب رقم سبعة في اسباير، ضمن منافسات المجموعة الاولى التي تضم ايضا منتخبي، جنوب افريقيا وبوليفيا.

ويعتمد النظام الجديد للبطولة ، على تقسيم المنتخبات الثمانية والأربعين الى اثنتي عشرة مجموعة ، تضم كل مجموعة اربعة منتخبات يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني ، بالإضافة إلى افضل ثمانية منتخبات من أصحاب المركز الثالث ليكتمل عقد الدور الثاني باثنين وثلاثين منتخباً.

وكانت قرعة البطولة، قد أوقعت منتخبات قطر وإيطاليا وجنوب افريقيا وبوليفيا في المجموعة الاولى، بينما ضمت المجموعة الثانية، اليابان والمغرب وكاليدونيا الجديدة والبرتغال، أما المجموعة الثالثة فشهدت وجود منتخبات السنغال وكرواتيا وكوستاريكا والإمارات.

وحلت في المجموعة الرابعة منتخبات، الأرجنتين، وبلجيكا، وتونس، وفيجي، وضمت المجموعة الخامسة منتخبات إنكلترا، وفنزويلا، وهايتي، ومصر، بينما جاءت في السادسة منتخبات المكسيك، وكوريا الجنوبية، وكوت ديفوار، وسويسرا.

وضمت المجموعة السابعة منتخبات ألمانيا، وكولومبيا، وكوريا الشمالية، والسلفادور، وجاءت في الثامنة منتخبات البرازيل وهندوراس، وإندونيسيا، وزامبيا، فيما ضمت التاسعة منتخبات الولايات المتحدة، وبوركينا فاسو، وطاجيكستان، والتشيك.

كما ضمت المجموعة العاشرة منتخبات باراغواي، وأوزبكستان، وبنما، وأيرلندا، وجاءت في الحادية عشرة منتخبات فرنسا، وتشيلي، وكندا، وأوغندا، أما المجموعة الثانية عشرة والأخيرة فضمت منتخبات مالي، ونيوزيلندا، والنمسا، والسعودية.