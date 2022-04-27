لأول مرة.. الآسيوي يمنح العراق مقعدين أحدهما "مكافأة نجاح" في بطولة للطائرة

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة، يوم الثلاثاء، عن موافقة الاتحاد الآسيوي بإشراك فريق غاز الجنوب في دوري أبطال آسيا برفقة فريق البحري حامل اللقب للموسم الماضي، مبيناً أن إشراك الفريق الجنوبي جاء بسبب اقتناع الاتحاد الآسيوي بنتائجه "واحراجه" فرق القارة الصفراء.

وقال رئيس اتحاد اللعبة جميل العبادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد فاتح الاتحاد الآسيوي في الفترة الماضية من أجل مشاركة فريق غاز الجنوب لان الفريق الجنوبي يعد أحد أهم ممثلي العراق في المحافل الخارجية وسبق ان حقق نتائج مهمة في النسخ الماضية واخرج العديد من اندية القارة الصفراء".

وأضاف أن "الآسيوي وافق على مشاركة الفريق في النسخة المرتقبة وسيكون برفقة البحري حامل اللقب، ونحن كاتحاد سنسعى جاهدين من اجل ان يظهر ممثلونا باجمل صورة وان يعكسا واقع اللعبة على الخارطة الاسيوية".

وسيلعب فريق غاز الجنوب في المجموعة الأولى إلى جانب ممثلي إيران واليابان وتايلند.