لأول مرة.. الموصل تحتضن البطولة العربية لاختراق الضاحية (صور)

شفق نيوز- نينوى

احتضنت مدينة الموصل في محافظة نينوى، يوم السبت، فعاليات البطولة العربية لاختراق الضاحية بنسختها الثامنة والعشرين، بمشاركة واسعة من تسع دول عربية، في حدث رياضي يُسجَّل لأول مرة في تاريخ المحافظة والعراق.

وقال رئيس الاتحاد الفرعي لألعاب الساحة والميدان في نينوى، عبد الله حسّاني، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة العربية لاختراق الضاحية تُقام لأول مرة في مدينة الموصل منذ انطلاقها قبل ثمانية وعشرين نسخة، وبمشاركة 168 لاعباً ولاعبة يمثلون تسع دول عربية، وهو إنجاز رياضي مهم يُحسب للمحافظة".

وأضاف حسّاني، أن "البطولة أُقيمت في بارك شمس الأثري (متنزه باب شمس) في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، بدعم من الحكومة المحلية، وبحضور قيادات أمنية وشخصيات رياضية بارزة".

وأشار إلى أن "مراسم الافتتاح جرت بحضور قائد عمليات نينوى اللواء الركن قتيبة الجبوري، وحارس محمد، وممثلي اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، ومدير شباب ورياضة نينوى، إضافة إلى رؤساء الاتحادات واللجان الأولمبية للدول العربية المشاركة".

وأوضح رئيس الاتحاد الفرعي، أن "احتضان الموصل لهذه البطولة يعكس عودة المدينة إلى واجهة الفعاليات الرياضية العربية، ويبعث برسالة واضحة على استقرارها وقدرتها على تنظيم البطولات الكبرى، بعد سنوات من التحديات الأمنية".