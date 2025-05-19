لأول مرة.. "الكرة الذهبية" تشهد جوائز جديدة وهذا موعد الحفل

شفق نيوز/ أعلن المنظمون لحفل توزيع جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، يوم الاثنين، أن موعد الحفل سيُقام في 22 سبتمبر/أيلول من هذا العام، وستكون الجوائز المخصصة للنساء والرجال متساوية للمرة الأولى.

وأضافت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي تقف خلف فكرة الجائزة الفردية الأكثر شهرة في عالم الكرة المستديرة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أن جوائز أفضل حارسة مرمى، وأفضل لاعبة شابة، وأفضل هدافة في نادٍ أو منتخب وطني هذا العام، ستوزع في حفل سيُقام على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

وسيوزع اجمالي 6 جوائز لكل من اللاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى استحداث جائزة جديدة هي جائزة سقراط للأعمال التي تعزز التضامن، وهي متاحة للرجال أو النساء.

وسيتم الإعلان عن المرشحين للجوائز في أوائل أغسطس/آب المقبل.

وطغت مقاطعة ريال مدريد الإسباني للحفل على توزيع الجوائز العام الماضي بعدما علم النادي الملكي مسبقا بعدم فوز مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب التي كانت من نصيب لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم الإسباني رودري. وأحرزت مواطنة الأخير لاعبة وسط برشلونة أيتانا بونماتي جائزة أفضل لاعبة.