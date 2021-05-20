لأول مرة.. الدولي للمصارعة يسمي حكماً عراقياً للاولمبياد

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة شعلان عبد الكاظم، يوم الخميس، أن الاتحاد الدولي للعبة رشح نخبة من خيرة حكام العالم لادارة نزالات المصارعة في دورة الالعاب الاولمبية المقررة في طوكيو، بينهم حكم عراقي.

وقال عبد الكاظم لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد الدولي ولاول مرة في تاريخ اللعبة يسمي حكماً عراقياً لتحكيم نزالات مصارعة في دورة اولمبية"، مبيناً أن "الاتحاد الدولي وضع اسم حكمنا الدولي والحاصل ايضاً على الدرجة الاولمبية هادي حسن اسماعيل ضمن قائمته التي وضعها لابرز حكام العالم".

وأوضح أن "التسمية جائت في ضوء المستويات الجيدة التي ظهر حكمنا العراقي هادي في محافل دولية مختلفة"، مؤكداً أن "تسمية حكم يعد انجازا كبيرا للرياضة العراقية بشكل عام ولعبة المصاعة خاصة".

وبدأ "هادي حسن اسماعيل"، التحكيم عام 2005 وحصل على الشارة الدولية "3" وبدأ بالتدرج نحو ترقية درجته الدولية وحصل على الدرجة الاولمبية عام 2019 ، ومن حولة شهادة الماجستير من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة .