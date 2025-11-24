لأول مرة.. البرتغال تهزم البرازيل وتبلغ نهائي مونديال الناشئين (فيديو)

شفق نيوز- الدوحة

تأهل منتخب البرتغال، مساء اليوم الاثنين، إلى نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، بعد فوزه على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح،.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بدون أهداف، ليلجأ المنتخبان مباشرة لركلات الترجيح التي حسمها منتخب البرتغال لصالحه بنتيجة 6-5.

وتأهل منتخب البرتغال لنهائي مونديال الناشئين لأول مرة في تاريخه بعد مشاركته الرابعة في البطولة، وسيلتقي في مباراة التتويج مع النمسا التي فازت على إيطاليا بنتيجة 2-0 في وقت سابق، اليوم الاثنين.

أما منتخب البرازيل، الفائز بكأس العالم للناشئين أربع مرات آخرها في 2019، فقد فشل في التأهل للمباراة النهائية للمرة السابعة في تاريخه.

وستقام المباراة النهائية على ملعب "خليفة الدولي" أحد الملاعب التي استضافت النسخة الأخيرة من كأس العالم 2022، تسبقها مباراة المركز الثالث بين منتخبي البرازيل ضد إيطاليا.

وتعد هذه البطولة هي الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخباً، وتنظم في قطر لخمس سنوات متتالية خلال الفترة بين 2025 و2029 بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".