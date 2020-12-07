"آل نهيان" يستحوذ على 50 % من نادٍ إسرائيلي

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، يوم الإثنين، بأنه تم توقيع اتفاقية شراكة بين رئيس نادي بيتار القدس الإسرائيلي، موشيه حوجيج، والشيخ حمد بن خليفة آل نهيان.

وبموجب الاتفاقية، سوف يستحوذ الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، بعد مفاوضات طويلة، على حوالي 50 % من ملكية النادي، مع التزامه الاستثماري الذي يصل إلى أكثر من 300 مليون شيكل على مدى السنوات العشر المقبلة.

وسيتم استخدام الأموال التي ستذهب إلى خزائن النادي بشكل أساس للاستثمار في البنية التحتية والشباب واكتساب اللاعبين المحتملين من أجل التنمية، كما سيتم تشكيل مجلس إدارة جديد للمجموعة، والذي سيضم أيضًا نجل الشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل نهيان، الذي سيكون ممثله في كل ما يتعلق بالنادي.

وقال المالك موشيه حوجيج بعد دقائق من التوقيع: "عشية عيد حانوكا (الأنوار)، أضاء مصباح المنزل بضوء جديد ومثير بشكل خاص، نسير معا بالنادي لأيام جديدة من التعايش".

وقال الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان: "يسعدني أن أكون شريكًا في مثل هذا النادي، سمعت الكثير عن التغيير الذي يحدث في النادي والطريقة التي تسير بها الأمور، ويسعدني أن أشارك في ذلك، سنكوّن فريقًا يسعى جاهدا لتحقيق أعلى وأبعد نقطة ممكنة".