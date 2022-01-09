لإنقاذه من الهبوط.. نادي الميناء يسمي جليل حنون رئيساً

شفق نيوز/ اكد جليل حنون رئيس نادي الميناء، يوم الأحد، تسلمه رسمياً منصب رئاسة النادي واعدا استقطابات كبيرة للاعبين جدد لإنقاذ الفريق من الهبوط.

وقال جليل حنون لوكالة شفق نيوز، إن "تواجدي كرئيس بين زملائي يعتبر تحد كبير لإثبات الجدارة"، مبينا ان "عودته لرئاسة النادي لابد أن تثمر بنتائج طيبة وهذا لايحدث الا بتكاتف جهود الجميع من اجل اعادة النادي لوضعه الطبيعي".

ووعد حنون بـ"استقطاب لاعبين محترفين ومحليين في الانتقالات الشتوية".

وبدأ النادي بأول تعاقداته بعد تسلم حنون المهمة إذ تعاقدت ادارة النادي مع اللاعب علي حلو لدعم دفاعات الميناء لما تبقى من الدوري قادما من الطلبة، وكذلك الحارس علي عبد عبد الحسين الذي وقع عقد انضمامه للميناء قدما من القوة الجوية.

وثمن حنون جهود الرئيس السابق محمد جابر ، مشيراً إلى أنه قدم ما عليه خلال مدة قيادته للنادي.

واكد بان شركة الموانئ العراقية ستسهم في دعم النادي وتعزز عملنا للمرحلة المقبلة بغية إيصال النادي لبر الامان لاسيما وانه الان يقع في المراكز الاخيرة في قائمة الدوري الممتاز .

واوضح؛ ان مدير عام شركة الموانئ فرحان الفرطوسي حضر اجتماع الهيئة الإدارية والذي بارك تغيير المناصب ووعد بمساندة النادي حبا بنادي الميناء العريق وجمهوره الوفي .

ويحتل الميناء المركز 18 بعد انتهاء الجولة 17 برصيد 13 نقطة.