سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لإنقاذه من الهبوط.. نادي الميناء يسمي جليل حنون رئيساً

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-09T09:30:45+0000
لإنقاذه من الهبوط.. نادي الميناء يسمي جليل حنون رئيساً

شفق نيوز/ اكد جليل حنون رئيس نادي الميناء، يوم الأحد، تسلمه رسمياً منصب رئاسة النادي واعدا استقطابات كبيرة للاعبين جدد لإنقاذ الفريق من الهبوط.

وقال جليل حنون لوكالة شفق نيوز، إن "تواجدي كرئيس بين زملائي يعتبر تحد كبير لإثبات الجدارة"، مبينا ان "عودته لرئاسة النادي لابد أن تثمر بنتائج طيبة وهذا لايحدث الا بتكاتف جهود الجميع من اجل اعادة النادي لوضعه الطبيعي".

ووعد حنون بـ"استقطاب لاعبين محترفين ومحليين في الانتقالات الشتوية".

وبدأ النادي بأول تعاقداته بعد تسلم حنون المهمة إذ تعاقدت ادارة النادي مع اللاعب علي حلو لدعم دفاعات الميناء لما تبقى من الدوري قادما من الطلبة، وكذلك الحارس علي عبد عبد الحسين الذي وقع عقد انضمامه للميناء قدما من القوة الجوية.

وثمن حنون جهود الرئيس السابق محمد جابر ، مشيراً إلى أنه قدم ما عليه خلال مدة قيادته للنادي.

واكد بان شركة الموانئ العراقية ستسهم في دعم النادي وتعزز عملنا للمرحلة المقبلة بغية إيصال النادي لبر الامان لاسيما وانه الان يقع في المراكز الاخيرة في قائمة الدوري الممتاز .

واوضح؛ ان مدير عام شركة الموانئ فرحان الفرطوسي حضر اجتماع الهيئة الإدارية والذي بارك تغيير المناصب ووعد بمساندة النادي حبا بنادي الميناء العريق وجمهوره الوفي .

ويحتل الميناء المركز 18 بعد انتهاء الجولة 17 برصيد 13 نقطة.

related

النجف يقفز الى المركز الثامن بعد فوزه على الميناء بالدوري الممتاز

Date: 2020-11-23 13:02:03
النجف يقفز الى المركز الثامن بعد فوزه على الميناء بالدوري الممتاز

كورونا يغيّب رئيس نادي الميناء السابق

Date: 2021-02-17 13:32:13
كورونا يغيّب رئيس نادي الميناء السابق

الميناء ينهي تعاقده مع قصي منير ومساعديه بالتراضي

Date: 2021-10-22 16:34:15
الميناء ينهي تعاقده مع قصي منير ومساعديه بالتراضي

في اجواء ماطرة.. السفانة يحسمون الديربي على حساب نفط البصرة

Date: 2020-11-28 18:10:06
في اجواء ماطرة.. السفانة يحسمون الديربي على حساب نفط البصرة

مدرب عراقي ينتشل فريقه من المركز الأخير رغم إصابته بفيروس كورونا

Date: 2021-03-02 11:29:00
مدرب عراقي ينتشل فريقه من المركز الأخير رغم إصابته بفيروس كورونا

الميناء يقدم استئنافا ويتهم لجنة شؤون اللاعبين بمنح الأموال لمن لا يستحقون

Date: 2021-10-28 12:38:48
الميناء يقدم استئنافا ويتهم لجنة شؤون اللاعبين بمنح الأموال لمن لا يستحقون

الكاميروني مباي يمنح الميناء فوزاً ثميناً بديربي الجنوب

Date: 2020-12-02 17:45:52
الكاميروني مباي يمنح الميناء فوزاً ثميناً بديربي الجنوب

الميناء يعبر لربع نهائي كأس العراق من بوابة نوروز

Date: 2021-03-22 12:16:35
الميناء يعبر لربع نهائي كأس العراق من بوابة نوروز