لأمر يتعلق بشهادته.. إعفاء الأمين المالي للاتحاد العراقي لكرة القدم

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، بأن ديوان الرقابة المالية قرر إعفاء الامين المالي لاتحاد الكرة كامل عداي، من منصبه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الرقابة المالية قررت اعفاء كامل عداي، الامين المالي في اتحاد الكرة العراقي من مهامه لأسباب تتعلق بالشهادة الدراسية".

واوضح، ان "عداي، لا يمتلك شهادة جامعية متخصصة بل يمتلك شهادة خارج التخصص المالي، وهذا يتنافى مع المهمة الكبيرة الملقاة على عاتقه".

وبين المصدر أنه "تم تعيين مساعده حسين عبد الواحد عرير، كأمين مالي مؤقت لحين تعيين أمين مالي جديد من قبل اتحاد الكرة شرط ان يكون يمتلك شهادة متخصصة".

وبين ان "الاتحاد كلف كامل عداي، كمستشار مالي في الاتحاد كونه يمتلك خبرة طويلة في هذا المجال ولاسيما أنه تعاقب في الادارة المالية مع ادارات الاتحاد السابقة".