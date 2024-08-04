لأسباب مجهولة.. فرنسا تمنع بطلين عراقيين من المشاركة بأولمبياد باريس

شفق نيوز/ كشف رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، مصطفى جبار، يوم الأحد، عن رفض السلطات الفرنسية منح بطلين عراقيين بلعة المواي تاي، من المشاركة في أولمبياد باريس لأسباب مجهولة.

وقال جبار لوكالة شفق نيوز، إن "السفارة الفرنسية في العراق حرمت مشاركة أبطال المواي تاي علي الكناني وأكرم حسن من المشاركة في البطولة الاستعراضية (تجريبية) التي تقام على هامش فعاليات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024".

وأضاف "أنا مستغرب من هذا الإجراء ولا أعرف السبب الذي دعا السلطات الفرنسية إلى عدم منح اللاعبين تأشيرة الدخول رغم المخاطبات المسبقة والإجراءات الاصولية التي اتبعناها"، مشيراً إلى أنه "أصبح من غير الممكن المشاركة العراقية بعد قرب اختتام الدورة وضيق المجال".

وتابع جبار "منذ لحظة توجيه الدعوة الرسمية للاتحاد العراقي للعبة وللجنة الأولمبية العراقية بمشاركة أبطالنا على هامش الدورة الأولمبية في باريس، قام رئيس اللجنة الأولمبية، والأمين العام، والأمين المالي في اللجنة بتوفير معسكر تدريبي ومفاتحة السفارة الفرنسية وتجهيز الأبطال بتجهيزات البعثة".

وأكد أنه "يومياً كان المسؤولون في اللجنة الأولمبية العراقية يتواصلون معي شخصياً ومع السفارة الفرنسية والاتحاد الدولي للمواي تاي لغرض منح تأشيرة الدخول، وآخر اتصال كان صباح اليوم من قبل رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن والأمين العام هيثم عبد الحميد، بل وصل الأمر إلى مجادلة مع المسؤولين في السفارة الفرنسية واتهامها بتعطيل مشاركة الوفد".

يشار إلى أن لعبة المواي تاي تصنف ضمن الألعاب غير الأولمبية ولا تدخل ضمن السباقات الرسمية في أولمبياد باريس 2024.