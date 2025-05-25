لأسباب كثيرة.. الهيئة العامة تقاطع اجتماع اتحاد الكرة وتنسف مخرجاته

شفق نيوز/ قاطعت الهيئة العامة، يوم الأحد، الاجتماع الذي دعا اليه الاتحاد العراقي لكرة القدم في مقره، بسبب اعتراضها على غيبا الشفافية.

ولم يحضر لاجتماع الاتحاد، الذي عقد اليوم، سوى 13 عضوا من الجمعية العمومية من اصل 55 عضوا، حسب ما أفاد مراسل وكالة شفق نيوز.

وجاءت المقاطعة للمخالفات الواضحة للقوانين النافذة والنظام الأساسي ولاعتراض الأعضاء على غياب الشفافية في عمل اللجان، ولا سيما دائرة الحكام ولجنة الاستئناف، فضلا عن احتفاظ الاتحاد بعائدات النقل التلفزيوني وعدم توزيعها على الأندية، وعدم إعداد جدول الأعمال من قبل الجمعية العمومية، وفقا لمصدر مطلع.

وبحسب المصدر، فإن هذه المقاطعة تجعل الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات فاقدًا للشرعية القانونية ، فضلا عن عدم تضمين فقرة الاعتراف الواضح والصريح بمركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي.