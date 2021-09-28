لأسباب سياسية.. تعثر افتتاح ملعب الحبيبية والشركة متخوفة من عدم التسديد

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع يوم الثلاثاء، بتعثر موعد افتتاح ملعب المدينة في منطقة الحبيبية بالعاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن هذا التعثر في افتتاح ملعب المدينة تقف وراءه أسباب سياسية، مشيرا إلى أن الشركة المنفذة امتنعت عن انجاز الملعب بالكامل بعد الملاحظات التي طلبتها وزارة الشباب والرياضة.

واضاف ان الشركة اوقفت العمل في الملعب إلا في حال التسديد، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة عجزت من توفير المبلغ والديون للشركة المنفذة .

واكد المصدر ان الشركة تتخوف أن تنجز المشروع وهو بامكانها وذلك خوفا من انتهاء فترة الوزارة الحالية ومجيء وزير جديد سيمتنع عن تسديد أموال لمشروع حُسب للوزير السابق.

وملعب المدينة هو مخصص لكرة القدم يقع في بغداد ويتسع لأكثر من 30 ألف متفرج، وكان من المؤمل افتتاحه هذا العام 2021، وهو أول ملعب في الشرق الأوسط سيعتمد كلياً على الطاقة الشمسية في تشغيل مرافقه كافة، فالملعب يشتمل على خلايا شمسية بمساحة قدرها (7000) متر مربع مركبة على سقف الملعب ستزوده بـ1200 كي في تكفي للإنارة والمصاعد والتبريد والإنارة الحديثة المتكونة من 136 بروجكتراً ذات قدرة 200 واط.