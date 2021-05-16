لأسباب خاصة.. مدربا اربيل يقدمان استقالتهما ويغادران أسوار النادي

شفق نيوز/ قرر المدربان المساعدان أسامة علي ونوري عبد زيد تقديم استقالتها في تدريب فريق نادي أربيل لكرة القدم لأسباب خاصة.

وقال ربين رمزي المنسق الاعلامي لنادي اربيل لوكالة شفق نيوز؛ ان المدربين المساعدين أسامة علي ونوري عبد زيد قدما استقالتهما إلى هيئة الإدارية لنادي.

واضاف ان الهيئة الإدارية لنادي أربيل وافقت على استقالتهما بشكل رسمي مع تقديم الشكر والامتنان لهما لعملهما المتميزة خلال الفترة السابقة مع فريق نادي أربيل و تمنت لهما التوفيق في مشوارهم القادم.

وكان المدرب الاول لؤي صلاح قدم استقالته من تدريب النادي على خلفية أحداث مباراة اربيل والشرطة وما قام به من تصرف خاطئ تجاه الحكم المساعد للمباراة.