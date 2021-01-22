لأسباب خاصة.. رزاق فرحان يعتذر رسمياً عن تكملة المشوار مع نفط ميسان

شفق نيوز/ اعلن مدرب فريق نفط ميسان رزاق فرحان، يوم الجمعة، عن اعتذاره رسمياً من تدريب فريق نادي نفط ميسان لكرة القدم.

وقال فرحان لوكالة شفق نيوز، إنه "قرر مغادرة النادي بعد الاعتذار للإدارة عن تكملة المشوار"، موضحا أن "اسبابا خاصة وشخصية دعته لمغادرة الفريق رغم النتائج الجيدة التي حققها".

وأضاف أن "الادارة كانت مثالية في كل شيء ولم تقصر مع الفريق ولاسيما بالاستحقاقات المالية".

وتابع فرحان أن "استقالتي نهائية ولا تراجع عن القرار"، لافتا الى انه "لايوجد اي ناد اخر قد فاتحه لقيادة فريقه الكروي وان اعتذاره خاص وشخصي ويحتفظ بأسبابه".

ويحتل نفط ميسان المركز السابع برصيد 22 نقطة وكان قد تعادل امس مع نفط البصرة بهدف لكل منهما.