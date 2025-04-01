"لأسباب تنظيمية".. اتحاد الكرة يؤجل نهائي دوري الكرة الشاطئية

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تأجيل المباراة النهائية لدوري الكرة الشاطئية بين فريقي المصافي ومصافي الجنوب، وذلك لأسباب تنظيمية.

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم الخميس، 3 نيسان الجاري، إلا أنه تقرر تأجيلها إلى يوم الاثنين، 7 نيسان، على أن تنطلق عند الساعة الرابعة عصراً على ملعب وزارة الشباب والرياضة في العاصمة بغداد.

وأعلنت اللجنة، مساء أمس الاثنين، الموعد الجديد للمباراة النهائية للدوري الممتاز للكرة الشاطئية، بعد إجراء التعديلات اللازمة على جدول البطولة.

وفي سياق متصل، كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الدولي العراقي أكرم مهدي لقيادة المباراة الفاصلة المؤهلة إلى الدور الثاني من بطولة كأس آسيا للكرة الشاطئية المقامة حالياً في مدينة باتايا التايلاندية.

ويساعده كل من لاي من الصين حكماً ثانياً، وحسن عبد ربه من لبنان حكماً ثالثاً، إلى جانب نعيم قاسيموف من أوزبكستان وعزيز أمان من الكويت.