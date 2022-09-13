آل ثاني يطمئن العراقيين: خليجي 25 ستقام في البصرة

شفق نيوز/ طمأن رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الثلاثاء، الشارع الرياضي العراقي بشأن إقامة بطولة كأس الخليج خليجي 25 في محافظة البصرة.

وقال آل ثاني في تصريح صحافي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "النسخة المقبلة لخليجي 25 ستقام في مدينة البصرة العراقية، ولا صحة لنقلها الى الكويت كما أشيع خلال الأيام الماضية".

وأضاف "اشعر بحزن شديد عندما اسمع نقل البطولة من العراق، وانا اؤكد للجميع ان البطولة ستقام في العراق، ونحن نتعاون بشكل كبير مع رئيس الاتحاد العراقي الكابتن عدنان درجال ومحافظ البصرة ومع كل شعب العراق".

وتابع: "أقول لكل العراقيين لا تقلقوا، البطولة ستقام في العراق، ولا توجد أي نية لنقلها الى الكويت او اي دولة اخرى وكل الشواهد تؤكد كلامي"، مضيفاً "كونوا مطمئنين".

ومن المقرر أن يجري وفداً من الاتحاد الخليجي، زيارة إلى العراق للاطلاع على سير العمل في ملعب الميناء الدولي.