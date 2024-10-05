ليونيل ميسي.. باريس تدفع الثمن والفرق الامريكية تتألق

شفق نيوز/ ما زال الزخم حول رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن نادي باريس سان جيرمان مستمرًا، بعد مدة طويلة على رحيله.

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 بعقد لموسمين مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، قبل أن يقرر الرحيل بعد موسمين، وبالتحديد في يوليو 2023.

وكشف رجل الأعمال الأمريكي، أليكسيس أوهانيان، حدوث تأثير ضخم في الرياضة وكرة القدم الأمريكية، بعد انتقال ميسي من باريس سان جيرمان إلى إنتر ميامي، بحيث دفع النادي الباريسي ثمنًا باهظًا.

وقال أوهانيان في بودكاست Thanalysis Show إنه كان يتوقع أن يستمر ميسي مع نادي طفولته برشلونة، ولكن انتهى الأمر به إلى الانضمام إلى إنتر ميامي "أحد أسوأ الفرق في الدوري الأمريكي لكرة القدم –من وجهة نظره-".

وأضاف: "لا أقصد الإساءة إلى مشجعي إنتر ميامي، ولكن أنا أتحدث عن تأثير الرياضيين على الناس والمجتمع، فباريس خسر برحيل ميسي، وكسب الفريق الأمريكي كثيرًا".

وأوضح: "ميسي انتقل من باريس سان جيرمان، أحد أكبر الأندية في العالم، إلى أحد أسوأ الفرق في الدوري الأمريكي لكرة القدم في ميامي، وحرفيًا توقف ملايين المشجعين عن متابعة باريس سان جيرمان وتابعوا هذا النادي الذي لا يحمل اسمًا.. هذه هي قوة الفرد".

وتابع: "لقد تغير الزخم الآن حقًا، أشعر أن ميسي وحده هو الذي قلب الطاولة تمامًا لصالح إنتر ميامي. بالطبع، إلى حد ما، هذا صحيح لأن الفائز بكأس العالم جلب بالتأكيد ثقافة كرة قدم رائعة إلى الولايات المتحدة مثل أي شخص آخر".

واختتم رجل الأمريكي تصريحاته بأرقام عن ميسي قائلًا: "النجم الأرجنتيني جلب المزيد من الشهرة للنادي، ما ساعد ميامي على زيادة تقييمه إلى 1.03 مليار دولار".

وواصل: "عدد المتابعين على منصة إنستغرام لإنتر ميامي شهد زيادة هائلة من 1.06 مليون إلى 17.1 مليون بدءًا من أكتوبر 2024".