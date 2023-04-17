ليوث العراق يعسكرون في إسبانيا استعداداً لمونديال الشباب

شفق نيوز / يغادر منتخب شباب العراق لكرة القدم بغداد متوجها إلى إسبانيا غداً الثلاثاء، للإقامة في معسكر تدريبي ولملاقاة منتخباتَ البرازيل والدومينيكان وجبل طارق ونادي إشبيليّة تحت 21 عاماً، استعدادا لبطولة كأس العالم.

وكان منتخبُ الشباب، قد فاز على فريق الكهرباء وديا 3-0 وخسر أمام نادي النفط بهدفٍ دون مقابل جاءَ في الدقيقةِ 93 من عمر المباراة وأحرزه النيجيري عثمان سانتي، وذلك في اللقاءِ الذي استضافه ملعبُ المدينة في العاصمةِ بغداد، ضمن استعداداتِ منتخب الشباب لنهائيات كأس العالم دون 20 عاماً التي من المؤمل أن تقام في الـ 20 من شهر أيار/ مايو المقبل.

وحضر المباراة رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال والنائب الثاني لرئيسِ الاتحاد يونس محمود، والأعضاء محمد ناصر وخلف جلال ورحيم لفتة وفراس بحر العلوم ومدرب المنتخب الوطنيّ الإسباني كاساس وجهازه التدريبيّ.

وغاب عن تشكيلةِ منتخب الشباب اللاعبون، عبد الرزاق قاسم وعلي جاسم وعباس فاضل بسبب تواجدهم مع أنديتهم، بالإضافةِ إلى مصطفى قابيل وحسين حسن وإسماعيل أحمد بسبب الإصابة، فضلاً عن اللاعبين المحترفين.